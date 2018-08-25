Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş

Kozmik Oda ve İzmir Askeri Casusluk gibi FETÖ’nün kumpas dosyalarında görev alan hakim ve savcıları “gaybubet” denilen evlerde saklayan, yurt dışına çıkmalarında yardımcı olan örgüt imamı Levent Özgüzel hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Özgüzel’in ByLock yazışmalarından 15 Temmuz darbe girişimini 6 ay önceden bildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Gerçek mesleği öğretmenlik olan Özgüzel'in, yazışmalarından birinde “SC (Sulh Ceza) hakimi tutuklamayı reddetti, SC hakimi YBP'li (Yargıda Birlik Platformu). Ne yapmamızı istersiniz, Kars'ta ağır ceza reisliği yaptı, mahreme dadandılar, baskın olacak” diyerek, örgüte yönelik operasyonları da önceden öğrenip FETÖ üyelerine bildirdiği anlatıldı.

DARBEYİ 6 AY ÖNCEDEN BİLİYORDU

Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün sivil yargı imamlarından Levent Özgüzel'in “Anayasayı İhlal ve Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ByLock kullandığı belirlenen Özgüzel'in kişi listesinde birden fazla hakim ve savcının kayıtlı olduğu vurgulandı. Özgüzel'in ByLock yazışmalarından 17 Ocak 2016 tarihinde yaptığı bir konuşmadan, darbe girişimini 6 ay öncesinden bildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Bylock yazışmalarında Özgüzel'in, 28 Ocak 2016'da bir başka örgüt imamına ByLock üzerinden “Abi demiş ki ‘ben askerler ile konuştum biz darbe yapacağız, ortamın biraz daha hazır olması gerek. Bana söz verdiler’ demiş” şeklinde mesaj gönderdiği vurgulandı.

MAHREME DADANDILAR

İddianamede, Özgüzel'in Bylock'taki bir başka yazışmasında, “SC hakimi tutuklamayı reddetti, SC hakimi ybp'li (Yargıda Birlik Platformu). Ne yapmamızı istersiniz, Kars'ta ağır ceza reisliği yaptı, mahreme dadandılar, baskın olacak” dediği, böylece şüphelinin örgüt mensubu hakim ve savcılardan aldığı bilgilerle FETÖ'ye yönelik baskınları önceden bildirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

HAKİM VE SAVCILARI SAKLADI

Özgüzel'in ByLock yazışmalarında, FETÖ üyesi olup, hakkında arama kararı bulunan bazı şahısların yurtdışına firar etmelerinin kendisi tarafından sağlandığı ve yurt içinde de bizzat kendisi tarafından saklandığına ilişkin görüşmeler olduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin MİT TIR’ları dosyasından aranan isimlerin yurt dışına firarlarına yardımcı olduğu vurgulandı.

AKIL OYUNLARI İÇİN GELMİŞ

Özgüzel'in, FETÖ'nün yargı imamlarından olduğuna dair çok sayıda itirafçı ifadesine de yer verilen iddianameye göre Özgüzel ise suçlamaları reddetti. Özgüzel ifadesinde, “FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, 2008 yılı sonunda Adana'daki Özel Burç kolejinde akıl oyunları ile ilgili öğretmenlik yapmaya başladığını” söyledi. Özgüzel, Ankara'ya da akıl oyunlarıyla ilgili kendisini geliştirip, ticari düzen kurmak amacıyla geldiğini öne sürdü. Özgüzel'in Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili ile İzmir Askeri Casusluk Savcısı Zafer Kılınç'ın da aralarında bulunduğu hakim savcıları Ankara'daki bir evde sakladığı ortaya çıkmıştı.