Yargının çay toplaması özel hayatmış

Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çay toplayan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör Danıştay Başkanlık Kurulu’na şikâyet edildi. Şikâyete ilişkin gelen yanıtta durumun özel hayat kapsamında olduğu belirtilerek talep reddedildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Barosu'na kayıtlı Avukat İsmail Sami Çakmak, Rize'de partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çay toplayan, bir toplantıda OHAL'i ve KHK'leri savunan, iktidar yanlısı gazetecilere CHP'yi ve Adalet Yürüyüşü'nü eleştiren Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü Danıştay Başkanlık Kurulu'na şikâyet etti. Dilekçede, Güngör'ün eylemlerinin “yüksek hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmadığı” belirtilerek hakkında soruşturma başlatılması istendi. Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, 8 Kasım 2017'de avukat Sami Çakmak'a gönderdiği yazıda, Danıştay Başkanlık Kurulu'nca yapılan inceleme sonucunda, Zerrin Güngör'ün eylemlerinin “zikredilen yüksek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareket niteliğinde bulunmadığı” gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin uygun görülmediğine karar verildiğini” bildirdi. Ancak Gençbay, yazının ekinde Başkanlık Kurulu kararını göndermedi. Avukat Çakmak, bu karara itiraz edebilmek için söz konusu Danıştay Başkanlık Kurulu kararının kendisine tebliğ edilmesini istedi.

‘ÖZEL HAYAT'MIŞ

Danıştay Genel Sekreteri Gençbay, bu talebi tartışma yaratacak gerekçelerle reddetti.Bu kararlara dayanak yapılan inceleme raporları ve diğer belgelerin tebliğ edilmesi yolundaki talebi reddeden Gençbay, şu gerekçeleri öne sürdü: “Söz konusu kararlar disiplin soruşturmasına ilişkin olup; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın 19'uncu maddesi gereği açıklanması halinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak nitelikte olması, yine aynı kanunun 21'inci maddesi uyarınca açıklanması halinde kişinin özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine, iş ve meslek yaşamına haksız müdahale oluşturacak belge niteliğinde olması nedeniyle bilgi edinme hakkının kapsamı dışında bulunduğundan, ilgili başvurunuz hakkında mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”