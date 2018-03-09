Yargıtay Can Dündar ve Erdem Gül kararlarını bozdu

MİT TIR'ları davasında "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.