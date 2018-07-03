Yargıtay Cumhuriyet gazetesiyle ilgili kararını verdi

Cumhuriyet gazetesinin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Vakfı eski yöneticisi Alev Coşkun'un gazete ile ilgili 2016 yılında İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak açtığı davada Yargıtay onama kararı verdi.

Yaklaşık iki yıl önce iki ekibin çekiştiği Cumhuriyet Vakfı’nda; Alev Coşkun, Şükran Soner, Şevket Tokuş ve arkadaşları Atatürk'ün çalışma arkadaşı Yunus Nadi'nin koyduğu ilkelere göre bir yayın çizgisinden yana olduklarını ifade etti.

Akın Atalay, Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya ve bir kısım vakıf yöneticisi ise yönetime geldikten sonra Alev Coşkun ve ekibiyle ters düştü. Vakfın yaptığı seçimde yaşanan bazı olaylar nedeniyle Alev Coşkun, Şevket Tokuş ile Cumhuriyet Vakfı eski Denetleme Kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu Cumhuriyet Vakfı ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü aleyhine dava açtı.

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Odatv’nin haberine göre Yargıtay'a kadar giden mahkeme sürecinde sona gelindi. Yargıtay, görülen duruşmanın ardından yerel mahkemenin Alev Coşkun'un lehine olan kararını onadı. Kararın ardından vakıf yönetim kurulunun yeniden toplanarak seçim yapılması bekleniyor. Bu toplantının ardından Cumhuriyet gazetesi yönetiminin geleceğinin de belli olması düşünülüyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Vakfı’ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Vakfı'nın, boşalan bir yönetim kurulu üyeliği için eski dönemde (Şubat 2014'te) yapılan bir seçimle ilgili olarak Yargıtay (8). Hukuk Dairesi bugün (3 Temmuz 2018) bir karar verdi.

Açıklanan karar, iki kelimedir: “DÜZELTİLEREK ONANMASINA”. Nedir “düzeltilerek onanan” karar derseniz? İstinaf Mahkemesinin, “vakıflarda vekaletname ile toplantıya katılmanın mümkün olmaması nedeniyle” yapılan seçimin kanuna aykırı olduğuna dair kararıdır.

Yargıtay'ın neyi “düzelttiği” şu an için belli değildir. En geç bir ay içinde yazılacak gerekçeli kararla birlikte durum anlaşılacaktır. Cumhuriyet Vakfı yönetimi, kuşku yok ki, kesinleşen karar ve Cumhuriyet gazetesinin yararları neyi gerektiriyorsa, ona göre hareket edecektir.

Okurlarımıza bu aşamada söyleyebileceğimiz şundan ibarettir: Hukuka aykırı, siyasi ve taraflı bulsak bile kesinleşen kararlara uyma yükümlülüğünü elbette yerine getireceğiz; meşruiyet ve hukuk dışına kesinlikle düşmeyeceğiz. Ama öte yandan, Cumhuriyet gazetesinin tarihinde, geleneklerinde, genlerinde olduğu gibi kolayca pes etmeyecek, teslimiyetçi olmayacak, son ana kadar gazeteciliğin temel ilkeleri ve gereklerine uygun şekilde gazeteciliğe devam edeceğiz.

Son olarak belirtelim ki, basın yayın kuruluşlarının içinde bulunduğu hazin ekonomik durum ortadayken, Cumhuriyet gazetesi ağır baskı ve ambargoya karşın, şu ana kadar devlet kurumlarına, banka ve finans kurumlarına, 3. kişilere ve çalışanlarına borçlanmadan bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden, cesurca, doğru ve güvenilir habercilik çizgisini, yine kendi yağıyla kavrularak sürdüreceğimizi umuyoruz.”