Yargıtay eski cumhuriyet savcısı: İYİ parti seçime katılabilir

Daha önce yargıtay siyasi partiler masasında görev yapan Savcı Ömer Faruk Eminağaoğlu 'Seçime katılmak için altı ay kuralı teşkilat yönünden aranır, büyük kongrenin yapılmış olması yeter' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in erken seçim yapılması halinde İYİ Parti’nin seçime katılamalyacağına ilişkin açıklaması büyük yankı uylandırdı. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Masası’nda görev yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu “Özgür Bey’in açıklaması gerçeği yansıtmıyor, İYİ parti seçile katılabilir” dedi.

Ömer Faruk Eminağaoğlu Sözcü’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu’nun 14’üncü maddesi’nini 4’üncü Fıkrası’nda “YSK, ilk genel Kurulunu yapmış illerin en az yarısında teşkilatarı kurmuş partileri açıklar’ diyor yani altı ay kuralı teşkilatlandırma yönünden aranır, büyük kongrenin sadece yapılmış olması yeterli sayılır.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 36’ncı Maddesi’nin yazılış dili biraz karışıktır. Sanki seçime katılmak için kongre ve teşkilatlanma yönünden birlikte aranılırmış gibi gözüküyor ancak Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu’nun 14 Maddesi’nin 4’ncü Fıkrası’na bakınca bu tartışma ortadan kalkıyor. Kongrenin bir kere yapılmaş olması yeterlidir. İyi partinin seçimlere katılması yönünden bir sorun yoktur.”