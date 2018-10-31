Yarı çıplak topluca tuvalete götürmüştü, yeni detaylar ortaya çıktı…

Tuzla’daki özel bir anaokulunda, öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek çocukları yarı çıplak halde topluca tuvalete götürdüğü iddia edilen okul sahibi ve öğretmen Güler M’nin “kötü muamele” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılamasına başlandı. Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur çocukların aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu. Şehir dışına taşındığı öğrenilen tutuksuz sanık Güler M. ise duruşmaya katılmadı.

‘BİR ÇOCUĞA AYRICALIK TANIYORDU'

Anaokulundaki skandalı çektiği video ile ortaya çıkaran Zeynep Atasever, çocuğunun vücudunda gördüğüm morluklardan sonra anaokulunda işe girdiğini anlatarak, “2 yaşından 6 yaşına kadar çocuklar bulunmaktaydı. İlk önce 2 yaş grubuna baktım, bezlerini değiştirdim. Daha sonra diğer yaş gruplarına da yardımcı oldum. Çocuklara karşı vurma eylemini ve çocukların tuvalete götürülmesini birden fazla gördüm. Çocukların hepsine yan yana tuvalet yaptırıyorlardı. Çocukların alt tarafı çıplak vaziyetteydi. Telefon ile uygun vakit ve ortam bulduğumda çektim. Anaokulunda hiperaktif çocukların hareketlerini durdurmak ve onlara resim yaptırabilmek için vurduğunu, tek ayak üzerinde beklettiğini gördüm. Çocuklara sürekli olarak ‘salak' ve ‘gerizekalı' şeklinde hitapta bulunuyordu. Çocukların oyuncaklara dokunmasını pek istemiyordu. Bir çocuğa ayrıcalık tanıyordu. Diğer çocuklardan oyuncakları alıp ona veriyordu” ifadelerini kullandı.

‘EVDE KAMERA VAR, GÖRÜRÜM'

Sanık Güler M.'nin çocukları ‘Evde kamera var. Beni annenize babanıza söylerseniz görürüm' diyerek tehdit ettiğini anlatan müşteki Kader Çolak ise, 7 yaşındaki çocuğunun altına kaçırdığını söyledi.

‘ONLAR DAYAK YERKEN, HAMBURGER YİYORDU'

Güler M.'nin ayrıcalık gösterdiği çocuğun annesi olduğunu söyleyen Evrim Terkeşli, “Diğer çocuklar dayak yerken benim çocuğum pizza, hamburger yiyormuş. Benim maddi olarak çocuğuma alamadığım, yapamadığım şeyleri yaptı. Çocuğuma bin liralık alışveriş yapıyordu. Sanık yüzünden çocuğum sosyal hayattan koptu” diye konuştu.

‘KARANLIK ODAYA KAPATIYORDU'

Selçuk Dönmez ise çocuğunun idrar yolu enfeksiyonu kaptığını, doktorunun bunu kreşten kaynaklı olduğunu söylediğini belirterek, “Bazı çocukların da aynı enfeksiyonu kaptığını öğrendik. Karanlık oda isimli yer bulunduğunu, yaramazlık yapan çocukların buraya kapatıldığını ancak benim çocuğumun kapatılmadığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

‘1,5 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ DÖVÜYOR'

Çocuğunun okula gittikten sonra şiddet yanlısı olduğunu söyleyen Şener Erdoğan ise “Çocuğum 1,5 yaşındaki kardeşini dövmeye başladı. Bize sanık Güler M.'nin hapse atılıp atılmadığını soruyor” dedi. Öte yandan müştekiler çocuklarının iğneyle korkutulduğunu söyledi.

Mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.