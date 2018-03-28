Yarım saatte 4 gasp! ‘Kafamız güzeldi’

İstanbul Eyüp'te bir marketi soyduktan sonra bir vatandaşı gasp eden şüpheliler kaçmak için bindikleri taksiciyi de gasp ederek aracına el koydu. Kaçtıkları taksiyle kaza yaptıktan sonra inen gaspçılar bu kez de durdurarak gasp ettikleri bir vatandaşın aracıyla kaçmaya çalıştı. GTA Vice City isimli bilgisayar oyununu hatırlatan ve yarım saate 4 gasp olayı sığdıran 3 şüpheli yakalanınca "Kafamız güzeldi" dedikleri öne sürüldü.

İstanbul’da hareketli anların yaşandığı olay 25 Mart’ta akşamı Eyüp’te yaşandı. İddialara göre, Eyüp’e bağlı Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir markete 21.30 sıralarında ellerinde bıçak bulunan 3 şüpheli girdi. Markettekileri tehdit eden şüpheliler kasaya yöneldi. Kasiyeri etkisiz hale getiren şüpheliler yaklaşık 40 paket sigara aldı. Ardından şüpheliler, marketten çıktıkları esnada E.B. isimli bir vatandaşı da bıçakla tehdit ederek 800 lirasını gasp etti.

TAKSİYİ DE GASP ETTİLER

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliler, Yeşilpınar Mahallesi’nde Saat 21.40 sıralarında bir taksiye bindi. Bir süre sonra A.K. isimli taksicinin boğazına bıçak dayayan şüpheliler, A.K.’yi araçtan indirerek aracı gasp etti. Taksici yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken, gaspçılar araçla kaçarak uzaklaştı. Bir süre giden gaspçılar, Sultangazi’de bir elektrik direğine çarparak kaza yaptı.

İKİNCİ KEZ ARAÇ GASP ETTİLER

Araçtan inen şüpheliler 22.00 sıralarında karşılarına çıkan bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü E.A. ve arkadaşını indirerek telefonlarını alan şüpheliler bu kez, E.A.’nın aracıyla kaçtı. Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gasp ettikleri araçla Gaziosmanpaşa’ya gittiklerini belirledi. Takibini sürdüren ekipler, şüphelileri park halinde olan aracın içerisinde kıskıvrak yakaladı.

SUÇ MAKİNELERİ “KAFAMIZ GÜZELDİ” DEDİ

Yakayı ele veren şüphelilerin yaptıkları gasp olaylarının ardından “Kafamız güzeldi” dedikleri öne sürüldü. Emniyette yapılan incelemelerde 19 yaşındaki Murat K.’nın reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun da olduğu 20 suçtan. Engin S. (23) ve Selami Y.’nin (31) de yine birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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