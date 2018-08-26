Yarın başlıyor 3 gün sürecek! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları…

Uzun kurban bayramı tatili boyunca yurdun büyük bir kısmı güneşli günler geçirirken Meteoroloji'den son dakika tahminleri geldi. Tatil dönüşü yurdun batı kesiminde yağmurlu bir hava hakim olacak. Pazartesi günü başlayacak yağışlar çarşambaya kadar sürecek. İstanbul dahil birçok şehirden yağmur haberleri gelecek...

Günlerdir güneşli bir havanın hakim olduğu Türkiye’ye yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapıyor. Son dakika hava durumu tahminlerine göre yarın Marmara Bölgesi civarını etkileyecek yağışlar, salı ve çarşamba günü Marmara ve Ege’nin büyük bölümünü etkileyecek.

TATİL DÖNÜŞÜ 3 GÜN YAĞMUR

İstanbul’da tatil dönüşü hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji’den son tahminler geldi. Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde İstanbul’da yağmurlu bir hava hakim olacak, çarşambaya kadar devam edecek olan yağışlar perşembe günü duracak.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik’in güney, Balıkesir’in doğu, Eskişehir’in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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