Hava bugün güzel ancak yarın İstanbul’da dışarı çıkacaklar dikkat! Yağışlar 2 gün sürecek…

İstanbul'da dün öğle saatlerinden bu yana süren güzel hava yarın yerini yağışa bırakacak. Yarın piknik ve benzeri aktivitede bulunacaklara dikkatli olmalarını öneriyoruz. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sebeple Yarın İstanbul'da dışarı çıkacaklar dikkat! diyoruz. Yağışların Pazartesi günü de sürmesi bekleniyor. İşte başta İstanbul hava durumu olmak üzere tüm yurtta 5 günlük hava haritası...

İstanbul’a yağmur geliyor! Dünden bu yana güneşli olan hava şartları yarın için İstanbullulara bir sürpriz yapacak. Günü piknik ve benzeri aktivitelerle geçirme planı yapacak yurttaşlarımızı da bu konuda uyarıyoruz. Meteorolojinin verilerine göre yarın İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bu yüzden yarın tatil gününde dışarı çıkacak olanlara yağmurlu bir hava olacağını ve önlemlerini almaları gerektiğini söyleyelim. Yağışlar Pazartesi günü de sürecek. İşte ayrıntılar…

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İŞTE TÜRKİYE’NİN 5 GÜNLÜK HAVA HARİTASI

HAVA SICAKLIĞI:

Batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’UN 5 GÜNLÜK HAVA HARİTASI