Yarın kandil mi? İşte 2018 kandil tarihleri, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid…

Üç aylara giriş yapılmasıyla kandil tarihleri de yaklaştı. Regaip kandili için hazırlanan vatandaşlar, kandile saatler kala "yarın kandil mi?" sorusunu sormaya başladı. İşte 2018 yılının kandil tarihleri ve kandillerede yapılacak ibadetler...

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Müslümanlar için önemli bir gün ve gece olan Regaip Kandili yarın idrak edilecek. İçinde Regaib ve Miraç kandilleri de olan Recep ayında oruç tutulur mu merak ediliyor. İşte üç aylar başlanırken yapılacak ibadetler ve okunacak dualar ve kandil tarihleri…

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

REGAİB KANDİLİ ORUCU

Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:

“- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.

O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe' nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:

‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!' der. Onlar da:

‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir' derler. Allâhü Te‘âlâ da:

‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim' buyurur” diye buyurdular.

“Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (H.Şerîf)

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir.Regaip Kandili'nin gündüzünde oruç tutulabilir. Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek bu gece için çok önemldir. Regaip Kandili'nde Allah'ın bağışlayıcılığı pek çoktur.Zikir yapmak, evred-ü ezkarda bulunmak da çok değerlidir.Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an okunan yerlere katılmak da bu geceyi güzel değerlendirmeye sebep olacaktır.Mü'minlerle helalleşmek ve küs ve dargınların barıştırılması Regaip Kandili günü yapılacak güzel işlerdendir.Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak yapılacak hayırlı işlerdendir.