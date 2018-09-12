Yarın son gün! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | İşkur 5 bin işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler dikkat! Personel alımı başvuruları yarın son buluyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İşkur üzerinden alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve İşkur işçi alımı başvuru ekranı...

Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alımı yapacak. İşkur üzerinden yayımlanan ilan ile Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları da duyuruldu. Haberimizden Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada alınacak olan 5.298 adayın en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi, 1.267 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığının, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyurusuna göre, sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Sağlık Bakanlığı, ilköğretim mezunu 5 bin 298 sürekli işçi alacak. Başvurular alınmaya başlandı. Başvuru tarihleri 4-13 Eylül olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI

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