Yarıyıl tatili ne zaman? 2019’da sömestir tatili kaç gün olacak? 15 tatil ne zaman?

Yarıyıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestirin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. İşte 15 tatil ne zaman sorusunun merak edilen cevabı...

Yaz tatilinin ardından okula dönmek için can atan öğrenciler yorgunluğunu atmak için yarıyıl tatilini bekliyor. Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen sömestir tatilinin ne zaman başlayacağı MEB iş takvimi ile belli oldu. Peki bu yıl yarı yıl yani sömestir tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil uzayacak mı?

Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.