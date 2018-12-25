Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı! 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?

Öğrenciler ilk dönemin ardından dinlenecekleri 15 tatil için gün sayıyor. Hem öğrenciler hem velileri tatil programı yapmak için 15 tatilin ne zaman olduğunu merak ediyor. MEB sömestr tatili yani yarıyıl tatilinin tarihini belirledi.

Öğrenciler ve öğretmenler şimdiden 15 tatil ne zaman başlayacak diye soruyor ve tatil planı yapıyor. Mevcut eğitim yılının Ocak-Şubat aylarını kapsayan iki haftalık döneme yarıl tatili olarak adlandırılır. Bu yarıyıl tatili yani sömestr hem öğrenciler için hem de veliler için birtakım değerlendirmeleri yapabilmeleri noktasında son derece önemli bir fırsattır. Yarı yıl tatili her yıl MEB tarafından belirlenir.

15 TATİL NE ZAMAN? SÖMESTR TARİHİ…

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

15 TATİL İÇİN ÖNERİLER

Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.