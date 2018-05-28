Yarkadaş’tan dikkat çeken YSK açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, YSK'nın CHP'nin milletvekili adayları İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın ve Cihangir İslam'ın aday olabileceklerine hükmettiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. YSK’nın; CHP’nin bazı milletvekilleriyle ilgili aldığı karara değinen Yarkadaş, “YSK, KHK mağduru milletvekili adaylarımız İbrahim Kaboğlu, Yüksel Taşkın ve Cihangir İslam’ın aday olabileceklerine hükmetti. Bu kararla birlikte, KHK mağdurlarının işlerine dönüşünün ve kamuda çalışmasının önündeki engel de kalkmış oldu. YSK, KHK’nın hukuksuzluğunu tescil etti” ifadelerini kullandı.

İşte Yarkadaş’ın paylaştığı o mesaj: