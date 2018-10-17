Emeklilikte yaşa takılanları eleştiren Erdoğan 46 yaşında emekli olmuş

Emeklilikte yaşa takılanlar için umut kapısını kapatan ve “38 yaşında emekli olunur mu?” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 46 yaşında emekli olduğu ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Erdoğan 46 yaşında emekli oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar, primlerini ödemiş, yasa nedeniyle emekli olamamış mağdurlardır” dedi.

Tekin, Erdoğan'ın 1974 yılında Çoşkun Et firmasında çalışarak sigortalı yaşama başladığını, 2000 yılında ise Emniyet Gıda üzerinden emekli olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

“Kendisi de 46 yaşında emekli oldu. 1974 yılında Coşkun Et firmasında çalışarak sigortalı yaşama başladı. 2000 yılında 46 yaşında emekli oldu. 2006 yılında Başbakanken bu sefer tekrar milletvekili emekliliğine başvurdu. Çift dikiş ücret aldı.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan 1974 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlamıştı. 26 yıl sigortalı çalışan Erdoğan çalışma hayatına Coşkun Et’de başladı. 1976’da İETT Spor’a geçti. 1981’de Coşkun Et’e geri döndü. Ardından Al Et ve Elif Et’de çalıştı. Son olarak da aile şirketi Emniyet Gıda üzerinden 2000 yılında emekli oldu.