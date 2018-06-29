Yasadışı kumar operasyonunda 5’i polis 2’si asker 29 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yasışı kumar soruşturması kapsamında 5’i emniyet görevlisi, 2’si asker toplam 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında 7 kamu görevlisinin de olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “kumar oynanması için yer temin etme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5'i emniyet görevlisi, 2'si asker toplam 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 7 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama el koyma kararları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 7'si beylik tabancası olmak üzere toplam 11 silah ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.