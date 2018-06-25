Yaşar Okuyan ‘anırırım’ demişti, özür diledi

24 Haziran öncesi, MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında anıracağını söyleyen eski siyasetçi Yaşar Okuyan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Okuyan, MHP lideri Bahçeli ve MHP'den özür diledi.

4 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP’nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak geçmesi durumunda anıracağını söylemişti

Okuyan canlı yayınında MHP’nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, “Devlet Bahçeli’ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni” demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Okuyan, seçim sonuçlarının netleşmesi ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Bahçeli ve MHP’den özür dileyen Okuyan, “Evet, MHP yüzde 10 barajını geçemeyecek iddiasında bulunmuş idim. Bahçeli ve MHP'den özür diliyorum” dedi.

OKUYAN’I PROTESTO ETTİLER

Öte yandan Ankara Tandoğan Meydanı’nda toplan ülkücü olduklarını söyleyen bir grup, seçim öncesi katıldığı televizyon programında “MHP tek başına barajı geçsin Tandoğan Meydanı’nda anırmazsam şerefsizim” diyen Yaşar Okuyan’ı, protesto etti. Grup, Okuyan’dan sözünü tutmasını beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 20 kişilik grup, saat 14.00 sıralarında Tandoğan Meydanı’ndaki saat kulesi önünde toplandı. Yanlarına getirdikleri eşek maketinin üzerine ‘Yaşar Okuyan’ yazan grup, ‘Ülkücüler burada Yaşar nerede?’ sloganı attı. Eylemi ülkücüler adına gerçekleştirdiklerini söyleyen grup üyeleri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

“16 Nisan 2018’de katılmış olduğu bir programda Yaşar Okuyan ‘MHP barajı geçerse ben de Tandoğan Meydanı’na gelip eşek gibi anırmazsam şerefsizim’ demişti. Biz de kendisinin bu sözü tutacak erdeme sahip olmadığına inanmadığımız için onu temsilen buraya bir eşek getirdik. Ama yine de biz kendisine sesleniyoruz; biraz şerefi varsa kendisinin dediği gibi kendisini bu meydana anırmaya bekliyoruz.”

Grup, eylemin ardından polisin uyarısıyla dağıldı.