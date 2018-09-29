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Yaşlıları işte böyle dolandırıyorlar!

Eskişehir'de çeşitli tarihlerde 4 yaşlıyı dolandırdığı iddia edilen İ.D. (34), polis tarafından yakalandı. İ.D., yapılan sorgulamasının ardından 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

android-time 21:44 29 Eylül 2018
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Eskişehir'de çeşitli tarihlerde 4 yaşlıyı dolandırdığı iddia edilen İ.D. (34), polis tarafından yakalandı. İ.D., yapılan sorgulamasının ardından 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Geçen 19-24 Eylül tarihleri arasında Şeker Mahallesi’nde M.A. (93), Emek Mahallesi’nde G.A. (83), Esentepe Mahallesi’nde M.Y. (81) ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan A.Y. (72), evlerine gelip kendilerine “Çocuğunuz, torununuz kaza yaptı. Beni hastaneden gönderdiler. Paraya ihtiyaç var” diyen bir kişi tarafından dolandırıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları araştırmada, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan İ.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, İ.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. yapılan sorgulamasının ardından, ‘kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:0629.09.2018
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