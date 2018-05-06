Yaşlısı engellisi yeni evleneni ilçe seçim kurullarına koştu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanan imzalar hakkında, “100 bin imzada FETÖ taraması yapılacak mı?” diye sorarak FETÖ’nün seçmen ayağının araştırılmasını istedi. Bahçeli’nin tartışma yaratan sözleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için İlçe Seçim Kurullarına adeta seçmen akını oldu.

FİŞLEME TEHDİDİ

FETÖ'den ‘fişlenme' tehdidi seçmenler üzerinde işe yaramadı. 48 saat içinde Akşener için 173 bin 555, Karamollaoğlu için 95 bin 155, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek için de 26 bin 829 imza verildi. Yaşlısı, engellisi, hastası hatta yeni evlenen gelin-damatlar bile nüfus cüzdanları ile İlçe Seçim Kurullarının yolunu tuttu.

YENİ EVLENEN ÇİFT

İYİ Parti'nin “Milletin adayı Meral Akşener için demokrasi tarihimize bir imza da sen at” kampanyası çığ gibi büyüdü. Akşener, kendisini cumhurbaşkanı adayı gösteren yeni evlenen çifte, “Bu güzel günlerinde bizden desteklerini esirgemeyen Gökçe ve Tayfun Özbilen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin” dedi.

BAHÇELİ'YE GÖNDERME

Akşener, twitter hesabından “FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır” diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, “İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız? Yoksa ben posta ile göndereyim mi?” diye gönderme yaptı. Daha sonra kendisine imza veren yaşlı bir kadının fotoğrafını paylaşıp, “Benim bu güzel anama terörist diyen vicdansızları millet affetmeyecek” yorumu yaptı.

NİKAH MASASINDAN ÖNCE

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından, “Bu gelin kız söylenenlerden o kadar çok korkmuş ki; nikah mamasında imza atmadan önce gidip Meral Akşener için imza vermiş” dedi.

NENE HATUN RUHU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, oğlu yada torununun sırtından İlçe Seçim Kurulu'na imza vermeye giden 1921 doğumlu Hatice Satılmış'ın fotoğraflarını paylaştı. Altına ise, “Eli öpülesi Nene Hatun ruhlu annelerimiz, onları omuzlayan yiğit kardeşlerimiz. Türkiye için çığ gibi büyüyen bir umudun sembolüsünüz. Allah razı olsun” dedi.

DUYGULANDIRAN ANLAR

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ise twitter'dan benzer kareler paylaştı. “Türlü meşakkatler içinde imza atmaya gelen ve bizleri hem duygulandıran, hem umutlandıran, hem de daha fazla gayrete sevk eden fotoğraflar görüyoruz” yorumu yaptı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır. Zannediyorum, 100 bin kişi içinde FETÖ, PKK desteğiyle ilgili araştırma yapılacaksa, ne kadar Bylock kullanıcı var, bunlar kimin etrafında toplanacaksa önemli bir gelişme olacaktır. FETÖ ile mücadelede her konu değerlendirme yapılmalı. Pensilvanya'dan talimat gelip de bir aday etrafında 100 bin kişi toplanırsa ‘Benim 100 bin destekçim var diyecek.' Bu bir düşüncedir. Bahçeli bu bilgileri nereden alıyor diyorlar, aklımdan alıyorum”