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Yatağan Termik Santrali’ndeki çökme anı kamerada

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

android-time 21:34 21 Temmuz 2018
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Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen bilirkişiler ve sigorta yetkilileri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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Kazada hayatını kaybeden Seray Şimşek’in cenazesi Cazkırlar Mahallesi’nde, Sezgin Kılıç’ın cenazesi Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verildi. Yaralan 9 kişiden 6’sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Foto: AA

Foto: AA

O ANLAR KAMERADA

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntülerde, bantların arasında çalışma yapan işçilerin kaçış anı görülüyor.

Yatağan Termik Santrali’nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde 19 Temmuz’da meydana gelen göçükte 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçinin cenazesine ise arama kurtarma ekiplerince ulaşılmıştı. AA

Son güncelleme: android-time 21:3921.07.2018
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