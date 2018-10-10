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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren’den kötü haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehriyenaz (9) ve Ceren (5) yaralandı. Durumu ağır olan Ceren Aksoy'un beyin ölümü gerçekleşti. Kazadan dolayı büyük şok yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.

android-time 00:00 10 Ekim 2018
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehriyenaz (9) ve Ceren (5) yaralandı. Durumu ağır olan Ceren Aksoy'un beyin ölümü gerçekleşti. Kazadan dolayı büyük şok yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.

Manavgat’ta dün saat 13.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde Mehmet K.’nın kullandığı otomobilin çarpması sonucunda anne Nurgül Aksoy ile çocukları Şehriyenaz Aksoy ve Ceren Aksoy yaralandı. Durumu iyi olan Şehriyenaz Aksoy Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Anne Nurgül Aksoy ile kızı Ceren Aksoy ise Manavgat’ta özel bir hastaneye götürüldü.

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Dün ameliyat edilen Nurgül Aksoy’un durumunun iyi olduğu ve servise çıkarıldığı öğrenildi. Durumu ağır olan Ceren Aksoy ise Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ceren Aksoy’un beyin ölümü gerçekleşti. Yetkililerin hem aileye hem de organ nakli bağışı ihtimali dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'ne de bilgi verdiği belirtildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇTİĞİ ANNESİ VE ABLASIYLA BİRLİKTE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ CEREN AKSOY'UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ. FOTO:İHA

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇTİĞİ ANNESİ VE ABLASIYLA BİRLİKTE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ CEREN AKSOY’UN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ. FOTO:İHA

Organ Nakli Koordinatörlüğünden yetkililerin baba Şaban Aksoy'la görüştüğü öğrenildi. Ceren Aksoy'un hastanenin yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı tutulduğu kaydedildi.

Diğer yandan kazaya karışan sürücü Mehmet K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Mehmet K., kazadan dolayı büyük şok yaşadığını, çok pişmanlık duyduğunu ve yaya geçidindeki yayaları görmediğini söyledi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 00:2810.10.2018
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