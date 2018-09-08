Yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işleml uygulandı.

Trafikte önemli bir sorun haline gelen sürücülerin yaya geçidinde durmaması ve yayalara geçiş hakkı vermemesi, trafik ekiplerini harekete geçirdi. Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik Şehir Merkezinde denetimlere başlanıldı ve kural ihlali yapan çok sayıda sürücüye para cezası kesildi.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan 100 günlük eylem planında (08 Ağustos-15 Kasım 2018) trafik güvenliğiyle ilgili bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması, ayrıca hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliğinin artırılması öngörülmüştür.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 74. Maddesinde “Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler, araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadır” hükümleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Trafik Kazalarını Önleme Planı çerçevesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik Şehir Merkezinde denetimlere başlanıldı ve kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı” denildi