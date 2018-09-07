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Yayaya çarpan aracın sürücüsü baygınlık geçirdi

Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet Nazım Aksoy, ağır yaralandı. Ticari aracın sürücüsü T.T.'de kaza sonrası baygınlık geçirdi.

android-time 17:53 7 Eylül 2018
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Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet Nazım Aksoy, ağır yaralandı. Ticari aracın sürücüsü T.T.'de kaza sonrası baygınlık geçirdi.

Kaza, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi’nde meydana geldi. T.T. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Nazım Aksoy’a çarptı.

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Kazada Aksoy ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksoy, Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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ŞOKA GİRDİ, BAYILDI

Kaza sonrası şoka giren ve kalp pili olduğu öğrenilen hafif ticari aracın sürücüsü T.T. de baygınlık geçirdi. Kaza yerine çağrılan ikinci bir ambulansla T.T. de hastaneye götürüldü. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:0807.09.2018
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