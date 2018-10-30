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Yayaya çarparak ölümüne yol açan sürücü 2 gün sonra teslim oldu

Nevşehir'de, kullandığı otomobille çarptığı 2 yaya kadından birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücü Zafer Y. tutuklandı.

android-time 20:12 30 Ekim 2018
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Yayaya çarparak ölümüne yol açan sürücü 2 gün sonra teslim oldu
Nevşehir'de, kullandığı otomobille çarptığı 2 yaya kadından birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücü Zafer Y. tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne gelerek, hafta sonu yaptığı kazadan 2 gün sonra teslim olan sürücü Zafer Y, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Zafer Y. tutuklandı.

Hafta sonu meydana gelen kazada, Zafer Y, kullandığı otomobille, yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Barındırır (48) ve gelini Leyla Yücel Barındırır’a (24) çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle Hülya Barındırır ölmüş, yaralanan Leyla Yücel Barındırır Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

AA

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