Yayaya çarparak ölümüne yol açan sürücü 2 gün sonra teslim oldu

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne gelerek, hafta sonu yaptığı kazadan 2 gün sonra teslim olan sürücü Zafer Y, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Zafer Y. tutuklandı.
Hafta sonu meydana gelen kazada, Zafer Y, kullandığı otomobille, yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Barındırır (48) ve gelini Leyla Yücel Barındırır’a (24) çarpmıştı.
Çarpmanın şiddetiyle Hülya Barındırır ölmüş, yaralanan Leyla Yücel Barındırır Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
AA
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.