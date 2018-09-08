Yaza veda… Sıcaklıklar günden güne düşerken yağmura dikkat! Son dakika hava durumu tahminleri

Eylül ayının ilk haftasını tamamladığımız bugünlerde hava sıcaklıkları adım adım düşüyor. Hafta ortasından itibaren birkaç derece düşen sıcaklıklar son dakika tahminlerine göre düşmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta boyunca birçok şehirden yağmur haberleri gelecek...

Yaz yavaş yavaş geride kalmaya başlarken havalar serinliyor. Son dakika tahminlerine göre yer yer kendini gösteren yağışlar hafta boyu devam edecek. Birçok şehirden aralıklarla yağmur haberleri gelecek. Özellikle yurdun kuzey bölgelerini etkileyecek yağışlar önümüzdeki hafta ortasına kadar sürerken hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftaya ornala 5-8 derece dolaylarında düşecek…

BUGÜN BİRÇOK ŞEHİRDE YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ve Hatay’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ORTA KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Orta Karadeniz’de (Bartın-Samsun arasında) halen batı yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın kuvvetini arttırarak, yarın ilk saatlerden (07.09.2018-Cuma, 01.00) itibaren günbatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi günü (08.09.2018, 12.00) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.