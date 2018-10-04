YDS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS sonuçları sorgulama…

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS'de bugün sonuç günü. ÖSYM YDS sonuçlarına saatler içinde açıklayacak. Peki heyecanla beklenen YDS sonuçları saat kaçta duyurulacak?

9 Eylül’de geçekleşen YDS’nin sonuçları bugün yani 4 Ekim’de adayaklara bildirilecek. ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yabancı Dil Sınavı’na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden yayımlanacak.

YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM resmi internet sietesinden yapılan açıklamaya göre YDS sonuçları 4 Ekim 2018'de açıklanacak. ÖSYM sınav sonuçlarını saat kaçta açıklayacağını ise henüz duyurmadı. ÖSYM tarafından yapılan sınavların sonuçlarının son zamanlarda saat 00:01'de açıklanması dikkat çekiyor. YDS sonuçlarının da 00:01'de açıklanma ihtimali var. Sonuçlar açıklandığı anda aşağıdaki linkte olacak.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.