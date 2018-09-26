Yedikule Bostanları’na ‘açık otopark’ yapılıyor

Yıllardır yapılaşma tehdidi altındaki tarihi Yedikule Bostanları’na şimdi de açık otopark yapılıyor. Bostanlık alanda başlayan inşaat çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Günümüze ulaşan son bostanlardan biri olan tarihi Yedikule Bostanları'nda yine inşaat sesleri yükseliyor. Yapılaşmaya açılmak istenmesi nedeniyle bir çok protestoya sahne olan Yedikule Bostanları için hazırlanan rehabilitasyon projesi geçtiğimiz şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştı.

“Kentsel Tarım Parkı” olmasına karar verilen Yedikule Bostanları planlara; parklar ve dinlenme alanları, yönetim merkezleri, açık otoparklar, yaya meydanları ve sosyal ve kültürel tesis alanları olarak işlenmişti.

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VATANDAŞLAR EYLEM YAPTI

Geçtiğimiz günlerde de Fatih'in bazı noktalarına “Yedikule açık otoparkımız yakında hizmetinizde” pankartları asıldı. Adres olarak da “Evhaddin Caddesi No:7 yanı” bilgisi verildi.

Adres, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in de oturduğu Yedikule Konakları'nın arka tarafındaki bostanlık alana denk geliyor. Çevrede yaşayan yurttaşlar, yeşil alan olarak kullandığı alanın otoparka çevrilmesine isyan etti. Mıcır dökülen ve döşeme taşlarının yığıldığı alanda eylem yapıldı.

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ŞİKAYET EDİLDİ

Vatandaşlar Yedikule Bostanları'na yapılacak otoparkı koruma kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimine de şikayet etti. Dilekçede geçtiğimiz Cuma günü Fatih Hacı Evhaddin Mahallesi, 2454 ada 23 ve 35 parseldeki moloza gömülü tarihi bostan müştemilatında yaşayan vatandaşlara Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yedikule halkının kullanacağı 1000 metrekarelik bir alana “geçici” olmak kaydıyla bir otopark yapılacağının bildirildiği kaydedildi.

Bu alanın dünya miras listesinde olduğuna dikkat çekilerek “Koruma statüsü sebebiyle koruma kurulunun bilgisi ve onayı olmaksızın otopark veya başka bir inşaat yapılamaz.

Bu parseller kimin yetki ve sorumluluğu altındadır? Fatih Belediyesi söz konusu alanda otopark yapabilir mi? Fatih Belediyesi bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazılı veya sözlü bilgi vermiş midir? Alanın yasal ve koruma statüsü sebebiyle inşaat ve düzenleme için koruma kurulu bilgilendirilmiş midir?” soruları yöneltildi.