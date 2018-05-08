Yeğenini su bidonu içinde kaçırdı

Adana’da 2 evli Fehmi Pişkin, 16 yaşındaki yeğeni M.D.’yi su bidonu içinde kaçırıp, alı koyarak cinsel istismarda bulunduğu ve 23 gündür kayıp oldukları iddia edildi. Cumhuriyet Savcılığı’nca dayı Pişkin hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'dan Adana'nın Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ne göç eden birisi nikahlı 2 evli Fehmi Pişkin, iddiaya göre, geçen yıl Şanlıurfa'da yaşayan 5 çocuklu kız kardeşi Fatma D.'nin kızı olan yeğeni M.D.'yi kandırıp su bidonu içine koyup kaçırdı. Yaşadığı Zeytinli Mahallesi'nde bir evde rehin tutup zorla cinsel istismarda bulundu. Mahalle sakinleri, M.D.'nin rehin tutulduğunu farkedip jandarmaya haber verdi. Genç kız kurtarılırken Pişkin de yakalanıp tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde dayısının kendisini zorla kaçırıp cinsel istismarda bulunduğunu ve alıkoyduğunu belirten genç kız sığınmaevine yerleştirildi. Teyzesi Hatun Y.'nin iknası sonucu M.D., şikayetinden vazgeçince dayısı serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığı'nca Pişkin hakkında soruşturma başlatılırken 23 gün önce Pişkin, yeğeni M.D.'yi tekrar kaçırdı. M.D.'nin annesi Fatma D., polise ve Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kardeşi Pişkin hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kızının bulunmasını isteyen anne Fatma D., kardeşi Fehmi'nin kızını kandırıp 2 kez kaçırdığını belirterek, “Böyle kardeş olmaz olsun. Hiçbir insan yeğenine bunu yapar mı? Kızımı su bidonunun içine koyup kaçırdığında kızıma zorla ‘PKK'ya katıldım. Beni aramayın' diye bize mektup yazdırıp gönderdi. Biz de gerçekten PKK'ya katıldı diye, örgüt içinde kızımızı aramaya başladık, polise haber verdik. Oysa kardeşim bizi kandırmış. 6 ay kızımı çiftlikte rehin tutup, cinsel istismarda bulunmuş. İhbar üzerine utanmaz kardeşim yakalanıp tutuklandı. Ancak, kız kardeşim Hatun Y. Sığınmaevinde kalan kızımın aklını çelerek şikayetinden vazgeçirince serbest bırakıldı. Kızım İzmir'deyken 23 gün önce gelip yine kızımı kaçırdı. Şu anda kayıplar. Kızım 16 yaşında. Utanmaz kardeşimin bir an önce yakalanıp kızımın bulunmasını istiyorum” dedi.

Oğlunun torununu kaçırdığını doğrulayan anneanne Aliye Pişkin de, bu olay nedeniyle kimsenin yüzüne bakamaz olduklarını, aşiret üyeleri tarafından dışlandıklarını söyledi. Anne Pişkin, “Ben nasıl bir oğlan doğurmuşum, keşke doğurmaz olaydım. Bir dayı yeğenine bunu yapar mı? Utanç içinde yaşıyoruz. Oğlum demeye utandığım bu kişinin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Adana Cumhuriyet Savcılığı da, yapılan suç duyuruları üzerine Fehmi Pişkan hakkında yakalama kararı çıkartırken, “Cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma” suçlarından da soruşturma başlattı.