Yelkenli tekneden 260 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Narkotik Polisi, Didim'de yelkenli bir tekneye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında teknede 260 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Aydın’ın Didim ilçesinde bir yatla uyuşturucu getirmeyi planlayan bir şebekenin bilgisini alan ekipler çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarında uyuşturucunun Arnavutluk üzerinden Yunanistan’a oradan da Türkiye’ye getirileceği tespit edildi. Çalışmalarda teknenin Akbükü açıklarına demirleyeceği anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Didim’e geçen ekipler, sahil güvenlik botıyla yatı takibe aldı. Daha sonra ise operasyon düzenlendi. Filmleri aratmayan operasyonda polis ekipleri durdurulan tekneye atladı. Aramalarda bir çuvalda uyuşturucu bulundu. Ayrıca teknenin gizli bölmelerinde de uyuşturucu çıktı.

Araştırmalarda ele geçirilen uyuşturucunun hibrit tohumla üretilen esrardan 10 kat zararlı olan Skunk olduğu belirlendi. Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul ve İzmir’de de farklı adreslere baskın yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.