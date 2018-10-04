Yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı büyükelçilerin görevden alınmasına ve büyükelçiliklere atama yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan Şerif İşcan, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan merkeze alındı.

Bu suretle boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Basat Öztürk getirildi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Büyükelçi Sadık Arslan atandı.

İHA