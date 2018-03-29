Yeni evli çift yatak odasında hırsızla burun buruna geldi

Bursa'da yeni evlenen çiftin evine giren hırsızlar, 10 bin liralık altın çaldı. Yatak odalarında hırsızla burun buruna gelen çift büyük korku yaşadı

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. 2. kattaki dairenin balkon kapısını kanırtıp içeriye giren hırsız, yeni evli çiftin uyuduğu sırada yatak odasına girip çekmeceleri kurcalamaya başladı. Sese uyanan genç çift gözlerini açtığında hırsızla burun buruna geldi. Altınları alan hırsız hızla balkondan atlayarak kaçtı. Şok geçiren çift, 155’i arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler verilen eşkal doğrultusunda arama çalışması başlattı. S.M. olduğu belirlenen zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 1 adet tam altın ve 180 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

BURSA (İHA)