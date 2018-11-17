Yeni haftada hava şaşırtacak! 10 derece birden…

Yağışlar devam ediyor ancak gelecek hafta havalar sürpriz şekilde ısınıyor. Yurdun bazı kesimlerinde 10 dereceye yaklaşan sıcaklık yükselişleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derece seviyesine ulaşacak. İşte hava durumda son dakika tahminleri...

Meteoroloji hava durumuna dair son dakika verilerini yayınladı. Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde yağışlar etkili olurken, doğu kesimlerde soğuk ve kapalı hava kendini gösterecek. Yeni hafta gelirken yağışlar sürecek ancak hava sıcaklıklarında artış görülecek. Gelecek hafta İstanbul’da hava sıcaklıkları 19 dereceye kadar çıkacak…

YAĞIŞLAR BİTMİYOR AMA HAVA ISINIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Kırklareli’nin kuzey, Ankara ve Konya’nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya’nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya’nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor. Yurtta hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

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