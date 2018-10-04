Yeni havalimanına taşınma tarihi belli oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), İstanbul’da yapımı süren yeni havalimanına 'Big Bang' usulü ile taşınmanın 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı. Toplantının konusu ise havalimanının taşınma tarihi idi.

Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanının 29 Ekim’de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen ‘Big Bang’ usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, “aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri” için kullanılacağı belirtildi.

Kalın’dan 3. havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3. havalimanına ilişkin “29 Ekim günü yeni havalimanında uçuşlar başlamış olacak. Oradaki takvimde değişiklik söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Bıg Bang taşınma nedir?

Taşımacılık üzerine yazdığı makale ve kitaplarla bilinen Kenneth Button, Big Bang taşınmanın bir anda olduğunu söylüyor. Button, “Transport Economics” isimli kitabının üçüncü baskısında, farklı şekillerde taşınmanın olabileceğini söylüyor. Button, Big Bang olarak lanse edilen taşınmanın parça parça taşınmanın yerine bir anda toptan taşınma anlamına geleceğini söylüyor.