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Yeni havalimanına ulaşım başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na İETT ve Havaist ile yolcu taşımacılığı yarın başlıyor. İki aylık ilk etapta İETT 3 hatta 9 otobüs ile, Havaist ise 4 hatta 18 otobüs ile hizmet vermeye başlayacak.

android-time 19:53 30 Ekim 2018
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Yeni havalimanına ulaşım başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na İETT ve Havaist ile yolcu taşımacılığı yarın başlıyor. İki aylık ilk etapta İETT 3 hatta 9 otobüs ile, Havaist ise 4 hatta 18 otobüs ile hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçuş yarın başlarken, ulaşım ihalesini kazanan OTOBÜS A.Ş ve İETT ilk yolcularını yarın havalimanına taşıyacak. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak 2019 tarihine kadar planlanan otobüs hatları Türk Hava Yolları Uçuş Planına göre yapıldı.

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Lüks taşımacılık hizmeti verecek olan Havaist, ilk etapta yolculara 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verecek ve hat sayısı talebe göre artırılabilecek. İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak itibariyle lüks otobüsle 18 hattan 150 otobüsle İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyacak. Havaist’in yanı sıra İETT de belirlenen noktalardan toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

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HAVAİST’İN HİZMET VERECEĞİ HATLAR

İlk etapta hizmet verilecek Hatlar:
Taksim – Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı
Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı
Kozyatağı Metro – İstanbul Havalimanı Hattı
TÜYAP – Bahçeşehir Yeni Havalimanı

İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)
Taksim – Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı
Taksim- Gümüşsuyu
Beşiktaş Peronlar
Zincirlikuyu Metrobüs
Göktürk Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  44 Km Tek Yön – 100 Dakika (Ort) – 4 Araç

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı
Yenikapı Peronlar
Bakırköy İdo
Yenibosna-Kuleli
Başakşehir-Metrokent Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  65 Km Tek Yön – 110 Dakika (Ort) – 4 Araç

3- Kozyatağı Metro – Yeni Havalimanı
Kozyatağı Metro
Ümraniye-Tepeüstü
Kavacık
Hasdal Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  57 Km Tek Yön – 115 Dakika (Ort) –  4 Araç

4-TÜYAP – Bahçeşehir Yeni Havalimanı
TÜYAP
Beylikdüzü- Cumhuriyet
Bahçeşehir Yeni Havalimanı
Hat Bilgisi:  58 Km Tek Yön – 110 Dakika (Ortalama) –  4 Araç

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Son güncelleme: android-time 19:5430.10.2018
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