Yeni havalimanının adına ilk yorumlar

Erdoğan’ın en başarılı maramız İstanbul’un adını yeni havalimanına verdiklerini açıkladı ve sosyal medyada vatandaşlar İstanbul Havalimanı adına ilk yorumlarını dile getirdi.
Bazı vatandaşların Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin kullanılmamasını eleştirdi.
Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker de Erdoğan’ın açılışta bahsettiği ‘Hazine garantisi’ konusuna yönelik, “Sadece 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edildi” açıklamasını yaptı.
İşte o tweetlerden bazıları;
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.