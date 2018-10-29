Yeni havalimanının adına ilk yorumlar

Yeni havalimanı açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının adını İstanbul Havalimanı olarak açıkladı. Erdoğan'ın bu resmi açıklamasından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar yeni isme karşı ilk yorumlarını dile getirdi.

Erdoğan’ın en başarılı maramız İstanbul’un adını yeni havalimanına verdiklerini açıkladı ve sosyal medyada vatandaşlar İstanbul Havalimanı adına ilk yorumlarını dile getirdi. Bazı vatandaşların Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin kullanılmamasını eleştirdi. Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker de Erdoğan’ın açılışta bahsettiği ‘Hazine garantisi’ konusuna yönelik, “Sadece 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edildi” açıklamasını yaptı. İşte o tweetlerden bazıları;

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