Yeni kabine, ilk defa toplanıyor

Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantısını bugün saat 15:00'de Saray'da yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini bugün topluyor. Erdoğan ve kabinesi toplantı öncesi Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılacak, ardında da Erdoğan'ın başkanlığında yeni kabinenin ilk toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda ilk ve ikinci 100 gün ile ilk 6 aylık plan ve icraatların yol haritası da netleşecek.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katılacak. Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da bugün Milli Savunma Bakanı olarak Saray’da yerini alacak.

Saat 14.00’te ise eski TBMM Binası’nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni düzenlenecek.