Yeniköy’de hortum görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Arnavutköy ilçesindeki Yeniköy sahilinde sabah saatlerinde çıkan hortum, vatandaşlarca görüntülendi. İstanbul 3. Havalimanı ile Karaburun arasındaki Yeniköy sahilinde,

sabah saatlerinde hortum oluştu. Denizden sahile ilerledikten kısa bir süre kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü de rüzgarın; bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 KM/sa.) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL DHA