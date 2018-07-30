Yerel sağanaklara dikkat! Yeni haftada hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri…

Yeni haftada hava durumunun nasıl seyredeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yaz yağmurları yeni haftada da sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE’NİN İÇ KESİMLERİ SERİNLİYOR
İç Ege ve Göller Bölgesi’nde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar Trakya kesiminin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BILECIK °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDIRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar Avrupa yakası aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENIZLI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
USAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Adana çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRSEHIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
IGDIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KILIS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu