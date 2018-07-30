Yerel sağanaklara dikkat! Yeni haftada hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayınladı. Geçtiğimiz hafta vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanaklar bu hafta yerel olarak etkili olacak. Hafta boyunca yerel sağanaklar bölge bölge etkileyecek. İşte Meteoroloji'nin hava durumuna dair son tahminleri...

Yeni haftada hava durumunun nasıl seyredeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yaz yağmurları yeni haftada da sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE’NİN İÇ KESİMLERİ SERİNLİYOR

İç Ege ve Göller Bölgesi’nde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar Trakya kesiminin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDIRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar Avrupa yakası aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENIZLI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

USAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Adana çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRSEHIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

IGDIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KILIS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu