Yerli İrlandalı!

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşanan bir olay bu kadarına da pes dedirtti. Kalabalık bir Suriyeli grubu eczaneyi bastı. Çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, devlet hastanesi karşındaki bir eczanede, Suriyeli bir kişi istediği ilaçların yerine eşdeğer ilaçları veren eczane kalfası ile tartıştı.

Bu kişinin ayrılmasından bir süre sonra Eczaneyi basan kalabalık grup eczacı kalfasına saldırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde eczacı kalfasının tek başına kendisini bir boksör gibi savunması ve alaydan sonra grubun eczaneden kaçması görülüyor.

Olay Aksaray’da İrlandalı bir turiste esnafın saldırmasını ve İrlandalı turist boksör Mohammed Fadelabbous’un kendisini savunmasını akıllara getirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı eczacılar ile Suriyeliler arasında çıkan kavgayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtilen açıklama şöyle:

“Tarsus´ta bir eczanede, eczacımızın hastaya eşdeğer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen 1´i ağır 4 kişinin yaralandığı elim saldırıyı kınıyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eşdeğer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eşdeğer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır. Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasa da iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eşdeğer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler.”