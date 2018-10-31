Yeşil Bursa tarih mi olacak?

Yeşil olarak bilinen Bursa, yeni yerleşim alanları ve sanayi bölgeleri nedeniyle hızla betonlaşıyor. Bursa'da, 1984'den bu yana 34 yıllık zaman diliminde yerleşim ve sanayileşme 4,4 kat arttığı gözlendi. Bursa DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak önemli bir uyarıda bulunarak, “Eğer önlem alınmazsa Bursa aynı artışla 34 yıl sonra tamamen betonlaşacak" dedi.

Çarpık ve yeni yerleşim alanlarının Bursa için büyük riskler doğuracağını söyleyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak, gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde, Bursa'nın 34 yıl sonra tamamen betonlaşacağını söyledi.

BURSA’DA SAĞLIKLI VE MUTLU OLMAK ZORLAŞACAK

Uludağ’ın dik yükselti ile sınırlaması nedeniyle genişlemenin kuzey yönündeki Bursa Ovası üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Bursa DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, “Son 34 yılda verimli Bursa ovasından 150 kilometrekare gibi devasa bir alanı yok ederek bina ve sanayi tesisleriyle kaplamışız” dedi.

“BURSA OVASININ BÜTÜNÜYLE BETONLA KAPLANACAK”

2018 yılına ait uydu görüntüsünde genişleyen merkez yerleşim alanı dışındaki Akçalar ve Hasanağa Sanayi Bölgelerindeki genişlemenin Bursa Ovası üzerinde yoğunlaştığı belirten Doğader Başkanı Caner Gökbayrak, şöyle konuştu: “Bursa’da yeni sanayi bölgeleri ve acılan yeni fabrikalar Bursa’ya olan göçü hızlandırmaya devam ediyor. Bu gidişle 34 yıl sonra aynı hızda artışla Bursa Ovasının bütünüyle betonla kapanacağını, zaten kirli olan havasının çok daha fazla kirleneceğini, zehir akan Nilüfer çayının lağıma dönüşeceğini, sinir bozan trafik sıkışıklığı ve artan insan nüfusu ile artık mutlu ve sağlıklı yaşamanın olanaksız olacağını bugünden söylemek yanlış olmaz”

NÜFUS ARTIŞINI ÖNE SÜRÜYORLAR

Bu durumu sadece artan nüfusa bağlamanın yanlış olacağını ileri süren Gökbayrak, Türkiye’deki sanayileşmenin Bursa gibi tarımsal potansiyeli büyük şehirlerde planlanması ve hatta kaçak sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmesiyle ortaya çıktığını kaydetti.

“Hiç bir gerekçe tarım alanlarını yok etmeye neden olamaz” diyen DOĞADER Başkanı Gökbayrak, Bursa ovasında kaçak evlerin ortaya çıkmasına, plan değişikliğiyle tarım alanından konut alanına çevrildi. Birkaç göstermelik kaçak ev yıkımıyla gözleri boyayan yöneticiler, kanunlara ve 1/100000 planına aykırı ovada kaçak yapılaşmalara göz yumdular.”

BU AF YENİ KAÇAK YAPILARI TEŞFİK EDECEK

Çıkarılan imar barışının, rezalet boyutunda olduğunu savunan başkan Gökbayrak, Bursa Ovasında kurulmuş kaçak sanayi tesislerini, kaçak konutların böylece yasallaştığını söyledi. Gökbayrak, “Bu af, yeni kaçak yapıları teşvik edecek. Bugün artık elimizde, işgal edilmiş tarım alanları, başta Nilüfer olmak üzere lağıma dönüşmüş dereler ve yaz aylarında bile zehir soluduğumuz havası olan bir Bursa kaldı.”