Yeşil Bursa’da yeşil usulsüzlük

Sayıştay, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil alan ve ana arterlerin bakımı ve çevre düzenlemesi işinin 1 milyon 124 bin 844 TL’ye yaptırılacakken 6 milyon 856 bin 712 TL’ye yaptırıldığını tespit etti. Belediyenin bu yolla 5 milyon 731 bin 868 TL zarara uğratıldığı saptandı.

Sayıştay denetçileri bir usulsüzlüğü daha ortaya koydu. Denetçiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alanlarla ana arterlerin bakım ve çevre düzenlemesi ile ilgili yaptığı ihaledeki ayrıntıyı fark etti. İhaleyi alan firmanın işle ilgili bazı kalemleri aşırı düşük, bazılarına ise birim maliyet göre fahiş (bazı iş kalemlerinde 9-10 kat) fiyatlar verdiği ortaya konuldu.

BAZILARI HİÇ UYGULANMAMIŞ

Firmanın, birim maliyet ortalamasına göre çok düşük rakam verdiği bazı kalemlerde hiçbir uygulama yapmadığı veya yüzde 0.20 ile yüzde 7.87 arası oranlarda iş yaptığı da Sayıştay tarafından tespit edildi. Birim başına maliyet ortalamasına göre fahiş fiyat verilen iş kalemlerinin ise yapılma yüzdelerinin çok yüksek olduğu raportörlerin dikkatinden kaçmadı.

9 TL'LİK İŞE 49 TL FİYAT VERİLMİŞ

Sayıştay raporunda saptanan usulsüzlükler şöyle; Örneğin birim maliyeti 5,27 TL olan hortumla fidan sulama işine firma 1 TL fiyat vermiş, fakat tahmin edilen işin ancak % 3,28 yapılarak 4 bin 925 TL ödenmiş. Bunun tam tersi ise tırpanla çayır biçme işinin birim maliyeti 9,55 TL iken firma 49,00 TL fiyat vermiş ancak işin yüzde 70'i yapılarak 6 milyon 856 bin 712 TL ödenmiş.

KAMU ZARARA UĞRATILMIŞTIR

Sayıştay raporunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlükle ilgili şu tespitler yapıldı; “Yeşil alanların ve ana arterlerin bakımı ve çevre düzenlemesi ile ilgili yapılan ihalede, aynı uygulama şartlarında (işlerin uygulanma yüzdelerini aynı olması şartlarında) en ucuz teklifi veren 2. firmanın işi yapması durumunda 1.124.844,53TL daha az maliyetle bu iş kalemlerinin yapılabileceği görülmüştür. Yani kamu aynı iş için 1.124.844,53TL zarara uğratılmıştır. Fakat net bir şekilde göze çarpan bu değişiklik ve sebepleri; ihaleyi alan firmanın yararına kamunun ise zararına olduğu gözükmektedir. Yaklaşık birim maliyet ortalamasına göre 1. firmanın aşırı düşük fiyat verdiği hiçbir iş kaleminde yüksek yüzdelikli iş yaptırılmamış olması iyi niyet olmadığını gözler önüne seriyor.”