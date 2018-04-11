Yeşil okullardan doğaya 500 fidan!

Beykoz Belediyesi’nin çevreci nesiller için 10 yıldan bu yana yürüttüğü “Yeşil Okul Projesi” kapsamında ilçedeki 60 okuldan öğrenciler 500 çam fidanı dikti.

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ve Yöntem Firması işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte minik eller hem fidan dikti hem de taşıdıkları dövizlerle ağaç sevgisine dikkat çekti.

Riva TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi yanında yapılan etkinliğe Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Belediye Başkan Yardımcıları Salim Öztürk, Mahmut Gülbasar, Yakup Özbek, Tacettin Aksu, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler iştirak etti.

Kaymakam Ahmet Katırcı: “Beykoz'un Yeşilini Ağaç Dikerek Koruyalım”

Etkinlikte konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı: “Yeşil Okul Beykoz'un yüz akı projelerinden. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. İstanbul'un en yeşil ilçesinde yaşıyoruz, bunun kıymetini bilmek lazım. Beykoz'un yeşilini ağaç dikerek koruyalım, doğaya sahip çıkalım” dedi.

Başkan Yücel Çelikbilek: “Çevre Projelerinde Türkiye'de Öncüyüz”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Ağaç olmazsa dünya olmaz. Yeşil Okul Projesi kapsamında yürüttüğümüz projelerle Türkiye'nin öncü belediyelerinden olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum. Sıfır Atık Projesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgi ve destek gördü. Bu başarıda öğretmen, öğrenci ve tüm ilçe sakinlerimizin katkısı var. Bugün buradaki etkinliğe katılarak doğamıza katkıda bulunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alana dağılan öğrenciler çam fidanlarını diktiler ve cansularını verdiler.