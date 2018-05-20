Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan, yangında hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu Kazım Aktan, Erzincan'daki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi, kızı ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine ikamet eden 75 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan’a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KIZINI KOMŞULARI KURTARDI

Evi kısa sürede saran yangında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı. Kazım Aktan olay yerinde yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Melike Aktan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazım Aktan’ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yeşilçam filmlerinde rol almıştı

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Kazım Aktan’ın Yeşilçam’ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan’ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet’in rol aldığı “Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı” filminde “Mançu”, “Siyah Eldivenli Adam” filminde de “Karateci” rollerinde oynadığı belirtildi.

Kazım Aktan’ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi. AA