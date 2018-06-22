Yeşil’in sağ kolu yakalandı

İstanbul'da lüks bir otele düzenlenen operasyonda hakkında ihbar bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin "Yeşil" kod isimli Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu Bedirhan Esenlik olduğu öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Beşiktaş’taki lüks plazaya düzenlenen baskında, Bedirhan Esenlik isimli şahıs gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Esenlik, kamuoyunda “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın sağ kolu olarak biliniyordu. Ancak TEM ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın Mahmut Yıldırım’la ilgili olmadığı öğrenildi. Bedirhan Esenlik’in bir ihbar üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

KAMHİ’LERİN VİLLASI

Bedirhan Esenlik ismi 2012 yılında işadamı ve eski milletvekili Cefi Kamhi’nin eşi Yasemin Kamhi ile yaşanan villa ortaklığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Iddiaya göre Kamhi, Zakir Selvi olan ismini Bedirhan Esenlik olarak değiştiren şüpheliden yüklü miktarda borç aldı. Buna karşılıkta Yeniköy’deki villasını ipotek olarak gösterdi. Kamhi, iddiaya göre işyerini satarak borcu ödedi. Ancak ipotek kaldırılmadı. Esenlik ve Kamhi arasındaki borç sorunu mahkemeye taşındı. Daha sonra ise villa icradan satıldı.

HANIMAĞA’YA SALDIRI İDDİASI

“Hanım Ağa” lakaplı Güniz Akkuş ile de adı anılan Bedirhan Esenlik’e, tefecilik iddiları üzerine 2011 de takip başlatan polis 20 Ocak 2012’de operasyon düzenlemişti. İddiaya göre Esenlik’ten tehditler alan Güniz Akkuş Almanya’ya kaçmıştı. Akkuş’u Münih’te öldürmeyi planladığı öne sürülen Bedirhan Esenlik ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına yakalanmıştı. Esenlik ise aramalara rağmen yakalanamamıştı.

BELEDİYE BAŞKANINA TEHDİT

Bedirhan Esenlik’in 2012’de İzmir Konak Belediye Başkanı CHP'li Hakan Tartan ile eşi Aynur Tartan'ı tehdit ettiği iddia edilmişti. Polisin o dönem teknik takibinde ortaya çıkan olayla ilgili Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, tehdit telefonuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir gün telefon gelmiş, eşim Aynur Tartan açmış. Bana anlattı. Savcılığa şikayette bulundum. Ne aranan telefonu, ne arayanı tanıyorum. Yanlışlıkla benim telefonumun aranmış olabileceğini de düşünüyorum. Benle ilgili olduğunu sanmıyorum. Konu yargıda. İçerikle ilgili bana gelen bir bilgi yok. Bu kişileri tanımam etmem. Benim bu dünya ile hiçbir ilgim olamaz” demişti.