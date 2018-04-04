“Yetişin komşular karım beni öldürüyor”

Kocasını kızgın yağ ve sıcak suyla öldürmek isteyen kadın yargılanmaya başladı. Öldürmek istediği eski eşi mahkemede üzerine nasıl kızgın yağdöküldüğünü anlattı.

Adana’da birlikte yaşadığı eski kocası Ayhan Akdemir’i üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp, ardından satırla vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen Emine Sayar 20 yıl hapis cezası ile

cezalandırılması istemiyle yargılanmaya başladı. Adana 9.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu Emine Sayar (40) ile Sayar'ı olay sırasında hafif şekilde yaraladığı iddiasıyla tutuksuz

olan eski eşi Ayhan Akdemir (42) ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, sanıklara suçlarını hatırlattıktan sonra savunmalarını yapmak üzere söz hakkı verdi. Sayar, eski eşi Akdemir'den şikayetçi olduğunu söyledi.

“Nafaka veriyorum istediğim zaman gelirim”

Olay günü eski eşinin sabaha karşı eve geldiğini ve polis baskınından kaçtığını belirtip cep telefonunu kendisine vererek, “Bana bir şey olursa cep telefonumu yok et” dediğini ifade eden Sayar, eski eşini nasıl öldürmeye teşebbüs ettiğini de şöyle anlattı: “Oğlum okula gittikten sonra nafaka yüzünden tartıştık. Sürekli nafaka ödediği için ‘istediğim zaman eve gelirim' dedi. Tartışma kavgaya dönüştü. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Aramızda boğuşma oldu. Beni itti, saçımı çekti. Bıçak salladı. Hatta karın bölgemde çizikler oluştu. Ben de kendimi korumak için neresine neyle vurduğumu hatırlamıyorum. O sırada ocaktaki kızgın yağ ve sıcak su döküldü. Ben de yandım. Kasıtlı dökmedim. Arbede sırasında satırla da vurmuş olabilirim. Olayı dramatik hale getirmek için suç unsurlarını dağıtarak mizansen hazırlamış. Çocuklarıma beni yıllarca cezaevinden çıkarttırmayacağını, süründürmek için elinden geleni yapacağını söylemiş. Kasıtlı olmadı. Kendimi korudum.”

“Eşim başka biriyle görüşüyordu”

Mahkemeye eşofman ile gelen Akdemir ise, savunmasını yaparken üzerindeki kıyafeti çıkartıp vücudundaki yanık yara izlerini mahkeme heyetine gösterdi. Boşanmalarına rağmen 10 yıldır eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını, nafaka olayının ise yalan olduğunu söyleyen Akdemir, her şeyin eşinin, N. isimli bir gardiyan ile arkadaşlık yapması üzerine başladığını ifade eden Akdemir, “Kayınbabam hastanede yatıyordu. Ben de o sırada hastanedeki mahkumlara bakan tanıdığım N.'yi görünce kayınbabam ile ilgilenmesini istedim. Eşim, o zaman N. İle tanışmış. Hatta N.'nin telefon numarasını bayan ismi ile kaydetmiş.Eşime ‘neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. O da inkar edip, ‘Al telefon hattını' diye çıkartıp verdi. Kendisine inandım. Ben eşimle aynı sınıfta okuduk. Öğretmenler Günü nedeniyle telefonundan öğretmenimize kutlama mesajı atarken eşimin N. İle mesajlaştığını fark ettim. Mesaj bölümünü açtığım da ‘aşkım, cicim' gibi mesajlar yer alıyordu. Kendisine ‘Bak N. İle mesajlaşıyorsun' diyerek kendisini ikaz ettim. Bir şey yapmadım, bir hafta düşünmek için kendime zaman ayırdım” dedi.

Kendimi tuvalete kilitleyip yardım istedim

Olay günü sabah erken saatte eve gittiğini ifade eden Akdemir, eski eşinin üzerine kızgın yağ ve kaynar su döküp satırla başına vurmasını ise şöyle anlattı: “Sabah kahvaltı yaptık. Israrla bana kahve yapmak istedi. Ben de ‘Beni bu kadar düşünüyorsun o zaman N. İle niye görüşüyorsun?' dedim. O da ‘Beni kendi arıyor' dedi. Lafı uzatmadan koltuğa uzandım. Bir süre sonra vücudumda sıcaklık ve uyuşma hissettim. Ne oluyor diye kalktım. Bu kez kafamdan aşağıya kızgın yağ döktü. Kafama satırla vurmaya başladı. ‘Bugün evden cenazen çıkacak' diyordu. Kendisini çektim, üzerimdeki kazağı çıkartmaya çalıştım. Bu sırada seyyar kabloyu alıp boynuma dolayıp sıktı. Geriye doğru adım adınca birlikte sehpanın üzerine düştük. Sehpanın demirini alıp vurmak istedi. Kendisine ‘Bak bir vuruşluk canın var' dedim. Balkona çıkmak istedim, eliyle beni içeri itti.Dışarı çıkamayınca tuvalete girip kapıyı kilitledim. Beni dışarı çıkartmak için tuvaletin kapısını bıçakla vurmaya başladı. Ben de tuvaletin havalandırma boşluğundan telefonla ambulans çağırıp polisi aradım. Kardeşlerimi çağırdım. Bu arada, tuvaletin havalandırma boşluğundan da ‘Yetişin komşular karım beni öldürüyor” diye bağırıp yardım istedim. Eşim daha sonra çıkıp gitmiş. Polisler ve sağlık görevlileri gelince dışarı çıktım. Beni hastaneye götürdüler. Vücudumun tamamına yakın bölümü yandı. Gözlerimi bile açamıyordum. Beni bu hale getiren eski eşimden şikayetçiyim.” Sanık avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık Emine Sayar'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.