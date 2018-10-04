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Yıkım ekipleri Adnan Oktar’ın villasında

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapılar yıkılıyor

Habip ATAM
android-time 08:56 4 Ekim 2018
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Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapılar yıkılıyor

İstanbul Polisi'nin geçtiğimiz Temmuz Ayı'nda düzenlediği Adnan Oktar operasyonu sonrasında örgütün Kanddilli'deki villasıyla ilgili inceleme yapıldı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce yapılan denetlemede ruhsat dışı yapılan müştemilatların yıkılacağı öğrenildi. Belediye ekiplerinin dün boşalttığı bölümlerin yakımına bugün başlanacağı belirtildi. Belediye ekipleri Kandilli'deki villada sabah saatlerinde önlem almaya başlarken, basın mensupları polis ekiplerince bahçe dışına çıkarıldı.

Ekipler İş makinalerıyla sabah saatlerinde villaya geldi. Foto: DHA

Ekipler iş makineleriyle sabah saatlerinde villaya geldi. Foto: DHA

Adnan Oktar grubunun yıllardır kullandığı Kandilli'deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapı için geçtiğimiz ay İBB yıkım kararı almış ve 176 bin lira para cezası kesmişti.

Söz konusu arazide bulunan villa Mustafa Avni Cüre üzerine tapulu. Ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi bulunuyor ancak, yıllar içinde araziye onlarca ek yapı inşa edildiği ortaya çıktı.

İŞTE O KAÇAKLAR

Kaçak yapıların detaylı krokisine yer verilen tutanağa göre, 1'den 23'e kadar farklı yapının bulunduğu arazide pek çok binanın kaçak durumda.

Belgedeki bilgilere göre:

A yapısına 7 ve 8 numaralı tek katlı kaçak yapılar eklendi.

A yapısı dışında bulanan 1 numaralı kata çıkış merdiveni eklendi.

B yapısına 15 ve 18 numaralı tek kaçak yapılar, 16 ve 17 numaralı 2 katlı kaçak yapılar ve 14 numaralı kaçak platform (seyir terası) eklendi.

B blokta rölöve projesindeki açık merdiven yapıya dahil edildi,

1-2-3-4-5-6-9-12-13-19-20-21-22 numaralı tek katlı yapılar kaçak olarak yapıldı,

11 ve 23 numaralı 2 katlı yapılar ile 10 numaralı garaj ve tesisat odası kaçak olarak yapıldı.

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Foto: DHA

 

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Foto: DHA

Adnan Oktar'ın villası önünde yıkım hazırlığı Foto Sözcü

Adnan Oktar'ın villası önünde yıkım hazırlığı Foto Sözcü

Villa yıkımı için gelen ekipler Foto: Sözcü

Villa yıkımı için gelen ekipler Foto: Sözcü

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Son güncelleme: android-time 09:4904.10.2018
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