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Yıl 1978: Bülent Ecevit Türkiye’nin ABD ve NATO’ya tepkisini anlatıyor

60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak paylaşan BBC, 1978 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le yapılan bir röportajı yayınladı. Bugün olduğu gibi ABD ile o dönemde de yaşanan sorunlar röportajın ana konusu. 

android-time 10:24 3 Ağustos 2018
Haberler Gündem
60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak paylaşan BBC, 1978 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le yapılan bir röportajı yayınladı. Bugün olduğu gibi ABD ile o dönemde de yaşanan sorunlar röportajın ana konusu. 

Arşivini internet ortamında paylaşmaya başlayan BBC, Türkiye arşivlerinde bu hafta, 1978 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’le yapılan bir röportaja yer verdi. Ecevit röportajda ağırlıklı olarak, ABD’nin Türkiye’ye silah ambargosuna tepkisi, NATO’yla ilişkileri ile Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirmesiyle ilgili soruları cevaplıyor. ABD, Türkiye’nin 1974 yılındaki Kıbrıs Harekâtı sonrası Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaya karar vermişti. Ecevit’in Mayı 1978’teki röportajı sırasında ambargo devam ediyordu. ABD Kongresi aynı yılın Eylül ayında ambargoyu kaldırmıştı.

Son güncelleme: android-time 10:3403.08.2018
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