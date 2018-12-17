Yılbaşı eğlencesini zehir edeceklerdi yakalandılar

İstanbul polisi yılbaşı öncesi sahte içki üreten şebekelere yönelik operasyonlarını hız verdi. Arnavutköy’de düzenlenen baskında, “metil alkol” ile içki üreten bir şebeke çökertildi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İmrahor Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği bilgisini alan polis ekipleri hemen harekete geçti ve kaçak içki üretilen yere operasyon düzenledi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis ekiplerinin baskını sırasında içerisinde 3 kişi bulunan bir otomobilin hızla uzaklaşmaya çalıştığı fark edildi. Kovalamaca sonucu aracı durduran ekipler, biri Pakistan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

METİL ALKOL YAKALANDI

Adreste yapılan aramalarda üzerinde, farklı markaların etiklerin bulunduğu 188 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 960 boş şişe, çok sayıda kapak, etiket ve 240 litre “Metil alkol” yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

METİL ALKOL ve ZARARLARI

Renksiz, karakteristik alkol kokulu ve sıvı formunda olan metil alkol, başta deterjan olmak üzere, birçok endüstriyel ürün üretimlerinde ana hammadde veya yardımcı hammadde olarak kullanılıyor.

Kişi metil alkol kullandığında alındığında insan vücudunda çok zararlı toksik maddeleri ortaya çıkarıyor. Körlüğe, bilinç bulanıklığına, komaya, böbrek yetmezliğine, kan tablosunda değişime, metabolik sonuçlara, son olarak da ölüme yol açıyor. Doktorlar, metil alkol alan herkesin ölmediğini ancak çok az miktarda alıp vefat edenler de bulunduğunu belirtiyor.

VÜCUT DIŞARI ATAMIYOR

Metanol, karaciğere gittiği andan itibaren vücudun bunu dışarı atma şansı kalmıyor. Metil alkol nedeniyle zehirlenen kişi, ilk aşamada bunu anlamayabilir. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, görmede bozukluk, böbrek sorunu, idrara çıkamama ve bilinç bulanıklığı gibi belirtileri olabilir. Zehirlenme vakasının mümkün olduğu kadar çabuk teşhis edilmesi çok önemlidir. Zehirlenme tablosu 12 saat sonra ortaya çıkabiliyor.