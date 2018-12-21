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Yılbaşı öncesi Fatih’te 4 otele kaçak içki baskını

İstanbul Fatih’teki 4 otele kaçak içki baskını yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken 364 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Habip ATAM
android-time 10:17
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İstanbul Fatih’teki 4 otele kaçak içki baskını yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken 364 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis, yurtdışından gelen bazı kişilerin yanlarında kaçak içki getirerek Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 4 otelde sattığı bilgisine ulaştı.

kacak-icki-ortaBunun üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda belirlenen otellere 17 Aralık'ta baskın düzenlendi. Dört otele eş zamanlı düzenlenen baskında biri Ukrayna uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken aramalarda 364 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Son güncelleme: android-time 10:4021.12.2018
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