Yılbaşı öncesi Fatih’te 4 otele kaçak içki baskını

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis, yurtdışından gelen bazı kişilerin yanlarında kaçak içki getirerek Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 4 otelde sattığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda belirlenen otellere 17 Aralık'ta baskın düzenlendi. Dört otele eş zamanlı düzenlenen baskında biri Ukrayna uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken aramalarda 364 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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