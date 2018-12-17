Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte 2019 resmi tatilleri…

Yılbaşı yaklaşırken tatil fırsatı arayanlar yılbaşı tatili kaç gün sürecek sorusunu soruyor. Yılın ilk günü yani 1 Ocak resmi tatil olarak geçiyor. Yılbaşı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler, yılbaşı hangi güne denk geliyor ve 31 Aralık tatil mi sorularını soruyor. İşte 2019 yılbaşı hakkında merak edilenler…

Yılbaşı için hazırlıklar başladı ve vatandaşlar yılbaşı hakkında bazı konuları merak ediyor. 2019 yılbaşı hangi güne denk gelecek, yılbaşında kaç gün tatil olacak soruları önem kazandı. Yılbaşı tatili için detayları ve 2019 resmi tatiller listesini haberimizde derledik. İşte detaylar…

2019 YILBAŞI HANGİ GÜN? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2019'un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)